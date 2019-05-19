Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому президенту Украины с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

В своем письме бывший президент Грузии отмечает, что не ждет от новой власти каких-либо должностей и преференций, но рассчитывает на защиту своих прав и восстановление справедливости. Саакашвили добавил, что Зеленский может приказать пограничникам впустить его на территорию Украины, чтобы дать возможность защитить свои права в суде.

21 мая Саакашвили первым откликнулся на призыв нового президента возвращаться в Украину. При этом он посетовал, что суды искусственно затягивают решение по его проблеме, а власти играют с ним «в наперстки».