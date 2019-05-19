Марадону задержала полиция

Аргентинец Диего Марадона был задержан полицией в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, Марадона был арестован для того, чтобы полицейские лично вручили ему уведомление об иске, который на него подала его бывшая подружка Росио Олива. Она требует от аргентинца 6,3 миллиона долларов. Пара была вместе около шести лет.

Марадона прилетел в столицу Аргентины из Мексики. Он работает тренером в клубе «Дорадос де Синалоа». В апреле специалист заявил, что готов покинуть команду и вообще уйти из футбола.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018-го. С 2011 по 2018 год он работал в Саудовской Аравии, а с 2008-го по 2010-й возглавлял сборную Аргентины. Альбиселесте под руководством Марадоны добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.