Страсбургский суд: Офицер в Карабахе выстрелил в голову солдату Сергояну

Дело касается убийства сына истца во время прохождения им военной службы. Истцом является Роберт Мирзоян – гражданин Армении, 1954 года рождения, проживающий в селе Мармарашен (Армения).

В числе дел, решения по которым будут опубликованы в означенное время, значится и дело «Мирзоян против Армении» (Mirzoyan v. Armenia - no. 57129/10).

В четверг, 23 мая 2019 года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) намеревается уведомить в письменной форме о 59 постановлениях и решениях Суда. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-релиз ЕСПЧ.

Сын истца, Гегам Сергоян, проходил обязательную военную службу в непризнанной «Нагорно-Карабахской республике», когда один из офицеров ранил его выстрелом в голову в апреле 2007 года. Он умер, не приходя в сознание в мае того же года.

Офицер, у которого были выговоры от начальства в прошлом, признал факт стрельбы и был приговорен к 15 годам лишения свободы в 2009 году.

Суд первой инстанции отклонил гражданский иск о компенсации от государства, который истец подал в ходе разбирательства, установив, что внутреннее законодательство страны не предусматривает компенсации морального вреда.

Апелляционные заявления истца, как в Апелляционный суд, так и в Кассационный суд, были безуспешными. В исковых заявлениях, в частности, указывалось наличие права на компенсацию, вытекающего из Европейской Конвенции по правам человека, которая, по мнению истца, должна иметь преимущественную силу перед внутренним законодательством в соответствии со статьей 6 Конституции Армении.

Ссылаясь на статью 2 (право на жизнь) и статью 13 (право на эффективные средства судебной защиты), истец жалуется на то, что государственные органы не смогли защитить право его сына на жизнь, и что его иск к государству о компенсации морального вреда, возникшего в результате этой потери, был отклонен.