Пентагон хочет отправить на Ближний Восток тысячи военнослужащих

Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих. Соответствующие планы Пентагон намерен представить Белому дому сегодня, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с положением дел, передает Дойче велле .

По их словам, данный шаг нацелен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана.

Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают предполагаемую отправку в регион ЗРК Patriot и дополнительных кораблей.

В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, позднее же - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot.