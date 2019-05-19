Moody`s о зависимости Азербайджана от нефти

Проводимые в Азербайджане экономические реформы могут сыграть положительную роль в поддержке эластичности экономики и стабильности валютного рынка, однако зависимость экономики от энергоресурсов сохранится, считает аналитик Moody`s по страновым рискам Кристиан Фанг, выступая в Баку на ежегодной конференции Moody`s по Азербайджану, передает Интерфакс-Азербайджан.

По словам Фанга, в настоящее время Азербайджан все еще сильно зависит от энергоресурсов: «Подобная ситуация будет сохраняться в ближайшие 25-30 лет».

При этом, отметил аналитик, положительным является то, что безубыточная цена на нефть для Азербайджана значительно ниже средней стоимости нефти в настоящее время и ниже, чем в странах с аналогичным рейтингом, таких как Казахстан и ОАЭ.