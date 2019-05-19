Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования, в результате автобусной аварии на месте происшествия погиб 23-летний Севиндик Иманзаде, а 20-летняя Саадат Мусаева - по дороге в больницу.

Получивший различные травмы 21 человек госпитализирован в Евлахскую центральную районную больницу, двое – в Мингячевирскую центральную городскую больницу. Двое из пострадавших находятся в реанимации, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – среднетяжелое.

Состояние здоровья госпитализированных в Мингячевирскую городскую центральную больницу нормальное.

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Сегодня утром на территории поселка Халдан Евлахского района пассажирский автобус, ехавший из Евлаха в Мингячевир, попал в аварию, сообщает Trend.

Согласно информации, в результате ДТП погибла студентка Мингячевирского колледжа туризма Саадат Мусаева. Получившая тяжелые травмы девушка скончалась по дороге в центральную больницу Мингячевира.

Еще двое пострадавших в ДТП госпитализированы.