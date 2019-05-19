Глава МИД Китая на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщает АзерТАдж.
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