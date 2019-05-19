Разыскиваемая Интерполом гражданка Азербайджана задержана в ОАЭ
Женщина, разыскиваемая Азербайджаном по линии Интерпола, была задержана в Дубае, сообщает Report.
Согласно информации, обвиняемая по статье 144-1 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Азербайджана 46-летняя Зенфира Шахбала гызы Бейдиева была задержана в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ведется работа по ее экстрадиции в Азербайджан.
Отметим, что З.Бейдиева родилась 16.07.1973 года в городе Алибайрамлы и является жительницей города Ширван. Она объявлена в розыск в 2016 году.