The Times: «Арсенал» и «Челси» вернут половину билетов на финал Лиги Европы

Команды финалисты Лиги Европы «Арсенал» и «Челси» планируют отказаться от части выделенных им билетов, пишет британское издание The Times.

Сообщается, что лондонские клубы в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.



Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов. Интересно, что «Арсенал» несколько раз жаловался на малое количество билетов, выделенных им со стороны УЕФА, но на деле смог продать лишь чуть больше половины.



Билеты, которые вернут английские клубы, выставят на продажу, их смогут приобрести азербайджанские болельщики.