«Бакинская телефонная связь» повышает емкость сети беспроводной связи
ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий, учитывая приток жителей столицы в пригороды Баку в летний сезон, в этом году, так же как и ранее, приступило к расширению зоны охвата сети беспроводной связи. С целью оказания услуг большему количеству пользователей посредством повышения емкости имеющихся 140 базовых станций осуществляется усиление сети.
Реализуемые меры позволят обеспечить бесперебойными и качественными телекоммуникационными услугами все места компактного проживания граждан.
В настоящее время услуга «Беспроводная связь» оказывается жителям всех сел Апшеронского полуострова, а также некоторых территорий с ограниченной инфраструктурой. В ближайшее время в зону охвата услуги «Беспроводная связь» будут включены поселки Мушвиг, Локбатан, территория 20-го участка, а также Украинского круга. В рамках проекта количество базовых станций будет увеличено, и к концу года в пользование абонентам будет сдана 30-тысячная инфраструктура.
Отметим, что услуга «Беспроводная связь» ООО «Бакинская телефонная связь» предоставляется на основе технологии LTE (LTE – Long Term Evolution). Технология позволяет устранить проблему с проведением телефонной линии и обеспечением других телекоммуникационных услуг на территориях с ограниченной инфраструктурой.