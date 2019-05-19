Турция отказывается от иранского газа?
Турция прекратила экспорт иранского газа, заявил источник в посетившей Вашингтон турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Явузом Селимом Кыраном, передает NEWSru.co.il.
"Как стратегические союзники США мы не станем нарушать санкции", - отметил источник.
Турция - одна из восьми стран, которым президент США Дональд Трамп разрешил закупать иранский газ. 2 мая срок этого разрешения истек.
Турецкая делегация находится с визитом в США с целью попытаться преодолеть кризис между двумя союзниками по НATO. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", несмотря на достаточно скромный статус делегации, она встретилась с президентом Дональдом Трампом.