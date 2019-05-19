Лукашенко задумался об альтернативе российской нефти

«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — заявил глава белорусского государства.

Лукашенко заметил, что никаких проблем в торговых отношениях между Беларусью и Казахстаном нет, сам Минск в настоящий момент ищет диверсифицированные источники поставок энергоресурсов.

«Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников», — рассказал Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

Глава государства отметил, что Белоруссия нацелена на альтернативы, включая казахстанскую нефть.