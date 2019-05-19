Депутат Руфат Гулиев предложил сдать аэропорт в Ленкорани в аренду России
Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил с беспрецедентным предложением. Р.Гулиев предложил сдавать в аренду крупные инфраструктурные проекты в Азербайджане, сообщает агентство МИА.
«В Азербайджане строятся аэропорты и спортивные комплексы. У нас есть такие объекты, каких нет в других странах. Считаю, что если предложить аэропорт в Ленкоране какой-нибудь сильной коммерческой структуре России, то она могла бы либо полностью управлять им, либо частично, в партнерстве с коммерческими структурами Азербайджана», - сказал депутат.