«Афганистан никакой угрозы для стран Центральной Азии не представляет. Все разговоры о концентрации террористов на севере этой страны - выдумка с целью получить больше средств из госбюджета и заодно напугать мнимой угрозой центральноазиатские государства», - считает ведущий эксперт Центра военно-стратегических исследований Казахстана Марат Шибутов.

Комментируя haqqin.az сообщение о сосредоточении у границ стран СНГ с Афганистаном до пяти тысяч боевиков террористических группировок ИГ и «Вилаят Хорасан», Шибутов заявил, что у Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана имеется своя разведка в Афганистане и пока ни о какой террористической угрозе со стороны южного соседа службы безопасности этих стран не сообщали.

«Афганистан занят своими проблемами, прежде всего противодействием «Талибану». К тому же чуть ли не сто лет все военные действия предпринимались с севера в Афганистан и ни разу в обратном направлении. Сначала тюркские народы вторгались в Афганистан, потом, опять же с севера, советская армия вошла на афганскую территорию», - напоминает казахстанский эксперт.

Вполне возможно, полагает он, что какие-то боевики, воевавшие в Сирии и Ираке, перебрались в Афганистан. Но ситуация в стране сейчас такова, «что эти люди сидят там тише воды, ниже травы».

«На афганской территории они укрылись после разгрома ИГ, однако как таковой этой экстремистской организации в Афганистане нет и не было. Там есть члены сбежавшей оппозиции Таджикистана, афганские моджахеды из числа узбеков, таджиков и др. Но все они заняты лишь внутренними разборками с «Талибаном», - утверждает Шибутов.