Синоптики о погоде на завтра

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Во второй половине дня временами пасмурно, возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 16-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-70%, днем 50-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, возможен град. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 14-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшеронском полуострове ожидаются комфортные температурные условия, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.