В Украине потребовали отставки Зеленского

Петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства появилась на сайте президента Украины. Обращение зарегистрировано 22 мая, на 12:00 мск оно набрало почти 12 тысяч подписей, пишет РБК.

Автор петиции — Максим Безрук — считает, что первые действия и заявления Зеленского на посту президента разочаровывают избирателей.

«Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти», — говорится в обращении.

В тексте отмечается, что Зеленский не давал конкретных обещаний и политических ориентиров, однако после избрания и инаугурации он «не может не иметь конкретного пути». Безрук заявил о «недопустимой ситуации», «когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом».

По этой причине «мы, народ Украины», как назвал себя автор публикации, должны потребовать отставки главы государства.