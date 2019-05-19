Вахид Мустафаев и Матео Фальконе

Отдел информации 14:25

22 мая в Центре кино Низами в связи со 100-летием со дня рождения видного режиссера, актера и сценариста народного артиста Азербайджана Тофика Тагизаде прошла презентация новой версии восстановленного Национальной цифровой восстановительной студией Balans, входящей в группу компаний ANS, короткометражного фильма «Матео Фальконе».

Выступивший на презентации глава группы компаний ANS режиссер, автор идеи и руководитель проекта Вахид Мустафаев рассказал, что Тофик Тагизаде снял фильм «Матео Фальконе» в 1960 году. Фильм был экранизирован в один из сложных периодов советского времени. 19-минутная короткометражная лента «Матео Фальконе» стала первым оцифрованным и восстановленным студией Balans фильмом. На восстановление фильма ушло три месяца, и эта восстановленная версия приурочена к 100-летию со дня рождения режиссера.

В презентации фильма приняли участие Октай Миргасымов, Фахраддин Манафов, Сабир Рустамханлы, Фахрия Халафова, Джаннет Салимова, Эльдар Гулиев, Аяз Салаев и другие деятели культуры, науки, а также бизнесмены и общественные деятели. Выступивший на презентации режиссер киностудии «Азербайджанфильм» Мушфиг Хатамов поблагодарил Вахида Мустафаева за то, что он придал новое дыхание азербайджанскому кино. «Я рад, что есть такой человек как Вахид, который заботится о культуре. Я благодарю его. Этот фильм не был заказан государством, студия Balans сама восстановила его», - сказал М.Хатамов.