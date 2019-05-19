Зять российского миллиардера хочет стать президентом Уругвая

О своих президентских амбициях Сартори официально объявил еще в декабре 2018 года. Он известен как создатель уругвайского агрохолдинга Union Agriculture Group (UAG), который в последние годы активно инвестирует в энергопроекты за пределами страны. Политикой бизнесмен, женившийся в 2015 году на дочери Рыболовлева Екатерине, ранее не занимался.

Источник в окружении миллиардера заявил РБК, что Рыболовлев не спонсирует предвыборную кампанию зятя и и никаким другим образом не участвует в ней: «Хуан Сартори — опытный и успешный бизнесмен, построивший одну из крупнейших компаний Уругвая, которая на сегодняшний день ведет проекты во многих странах Латинской Америки. Дмитрий Рыболовлев, безусловно, в курсе президентских амбиций Хуана Сартори и считает это личным делом зятя».

Президентские выборы в Уругвае пройдут в октябре 2019 года, если в первом туре ни один из кандидатов не заручится поддержкой более половины избирателей, то через месяц два лидера встретятся во втором туре.

Выдвигающемуся от оппозиционной правоконсервативной Национальной партии Сартори предстоит побороться на них с четырьмя соперниками, среди которых сенатор Луис Альберто Лакалье Поу, сын экс-президента Луиса Альберто Лакалье де Эррера (1990–1995). В начале мая 2019 года соцопрос от компании Factum показал, что Сартори впервые обошел по популярности трех своих соперников, однако по-прежнему сильно уступает Лакалье — 23% против 50%.