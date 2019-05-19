Центр инноваций и предпринимательства Barama теперь в Ленкорани

В офисе, оснащенном компанией Akhundoff Group самым современным оборудованием, планируется проведение тренингов для молодежи по темам предпринимательства и информационных технологий, оказание им помощи в подготовке различных проектов.

Нигяр Шихлинская отметила деятельность Центра инноваций и предпринимательства Barama, созданного компанией Azercell в 2009 году с целью внесения вклада в развитие предпринимательской среды в стране, и подчеркнула, что новый офис предоставит молодежи бесценный опыт в этом направлении. Она также заметила, что региональные офисы Barama предоставят студентам столичных и региональных университетов равные возможности развития в области стартапов.

Нигяр Шихлинская, руководитель отдела корпоративных коммуникаций ООО Azercell Telekom, выступив на мероприятии, поблагодарила официальных лиц Ленкоранского государственного университета и руководство Akhundoff Group за поддержку этой инициативы.

Руководитель Центра инноваций и предпринимательства Barama Имран Багиров в своей речи отметил, что основной целью нового центра является объединение сельского хозяйства и технологий, подготовка квалифицированных кадров и программистов в этой области.

Компания Azercell всегда уделяла особое внимание профессиональному развитию молодежи и реализации их прогрессивных идей. В этом направлении особую роль сыграл первый бизнес-инкубатор страны, созданный по инициативе Azercell - Центр инноваций и предпринимательства Barama. Центр, функционирующий при поддержке ООО Azercell Telecom и PASHA Bank, за время своей деятельности оказал содействие превращению многих стартап-проектов в независимые компании, провел различные мероприятия, семинары и тренинги.