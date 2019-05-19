Нахид Багиров обещает прорыв в туризме

Как сообщает haqqin.az , на прошедшем в деловой обстановке мероприятии глава AZTA Нахид Багиров в своем выступлении сообщил, что в последние годы с целью достойного представления в мире потенциала азербайджанского туризма используется множество инструментов и методы. Это стало возможным благодаря всесторонней поддержке туристической сферы государством.

По инициативе Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) при организационной поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Баку состоялась встреча субъектов предпринимательства в сфере туризма и представителей государственных структур.

«В настоящее время туризм является ведущим направлением ненефтяного сектора Азербайджана, и мы приложим все усилия, чтобы занять значимое место мировом туризме», - пообещал Н.Багиров.

Свое мнения о перспективах туристической сферы высказали и предприниматели. Руководители и сотрудники крупных турфирм говорили о необходимости создания единого туристического реестра, совершенствованию законов, имеющих отношение к туристической сфере, выделения под низкие проценты кредитов на авиаперевозки, ну и. конечно, повышения уровня сервиса отелей и ресторанов, строительства 2-3-звездочных отелей и др. Прозвучали интересные конструктивные предложения по подготовке кадров, сертификации гидов, информированию прибывающих в страну туристов.

В свою очередь представители госорганизаций и ведомств сообщили о предстоящей модернизации туристической структуры, предполагаемых изменениях в законодательстве и других мерах государственной поддержки сферы.

Первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнес Натик Гасанов отметил высокий потенциал туризма в приоритетной для страны ненефтяной сфере азербайджанской экономики. МСБ регулярно организовывает встречи представителей субъектов предпринимательства различных секторов экономики и государственных структур. Целью таких мероприятий является эффективное сотрудничество бизнеса и государства, обмен мнениями о развитии предпринимательства в различных отраслях экономики.

В представительной и плодотворной встрече участвовали 30 субъектов предпринимательства в сфере туризма, а также представители министерств иностранных дел, экономики и промышленности, Государственной миграционной службы, Госпогранслужбы, Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Азербайджанских авиалиний (АZAL) и других госструктур.