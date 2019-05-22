В Киргизии прошла акция-диктант «Будь грамотным», в которой приняли участие 206 работников государственных органов, передает Sputnik Киргизия.

Результаты акции произвели на Национальную комиссию по государственному языку удручающее впечатление: 5 баллов получили 15 государственных и муниципальных служащих; 4 балла — 52 человека; «тройку» — 73; «двойку» — 52 и «единицу» — 11 человек. За списанный из интернета вариант текста трое участников акции не получили вообще ничего — ноль баллов.

Кроме госслужащих, в акции «Будь грамотным» участвовали студенты, учителя школ, воспитатели детских садов, врачи, представители культуры и работники банков.

В республике киргизский язык имеет статус государственного, а русский — официального.