Фанаты «Арсенала» раскритиковали Ким Кардашьян «Ты не поддержала Мхитаряна»
Болельщики «Арсенала» раскритиковали телезвезду Ким Кардашьян, имеющую армянские корни, из-за того, что она не поддержала полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна, сообщает британское издание The Sun.
Ранее полузащитник объявил, что пропустит финал Лиги Европы, который состоится в Баку, несмотря на гарантии безопасности, представленные Азербайджаном.
24 апреля Кардашьян в «твиттере» опубликовала пост с сообщением: «Прошел год с тех пор, как мои двоюродные сестры, Хлоя, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи». И сейчас, спустя месяц после того сообщения, в комментариях к нему многие болельщики «Арсенала» высказали критику в адрес Кардашьян, которая «не упомянула ситуацию с Мхитаряном и не вступилась за него».