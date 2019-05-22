Зеленский отказался от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на украинском форуме интернет-деятелей IForum в Киеве, сказал и о вероятности переговоров с РФ, передает Корреспондент.net.

Согласно информации, перед началом мероприятия лидер Украины отрицательно ответил на вопрос журналистов Общественного телевидения по поводу возможности переговоров украинской стороны с Россией.

В ходе выступления Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.

"Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Украинский форум интернет-деятелей iForum является общественным движением, созданным группой энтузиастов. Он посвящен проблемам развития интернета и охватывает весь спектр связанных с ним вопросов. В нем участвуют люди, заинтересованные в развитии технологий, бизнеса и интернета вообще.