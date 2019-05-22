Но вот одна из множества таких информаций наводит на совсем иные мысли. Ее давно озвучил уже в новом свете председатель Азербайджанской ассоциации банков (АБА) Закир Нуриев на общественной дискуссии с предпринимателями, посвященной основным направлениям судебно-правовых реформ. А поскольку этот человек работает в банковской системе еще с советских времен и достаточно хорошо разбирается во всех ее нюансах, то сомневаться в сказанном им не приходится.

В последнее время в Баку часто проводятся мероприятия разного уровня, посвященные внедрению передовых технологий в банковской и всей финансовой системе страны. "Электронизация", "цифровизация", "инновация" и прочие подобные термины так и сыпятся из уст чиновников, банковских служащих и известных экспертов. Часто они увязываются с конкретными достижениями в той или иной сфере, нередко говорится и о необходимости широкого внедрения высоких технологий для улучшения какой-либо деятельности, в частности банковской системы страны. И после столь обильной информации может создаться впечатление, что не сегодня-завтра наши банки воспрянут и начнут оказывать услуги населению на самом высоком уровне.

А сказал глава ассоциации буквально следующее: «Объем неработающих активов финансового сектора Азербайджана составляет 10 млрд манатов, что является огромным бременем для экономики». Представляете, всего одно предложение банковского специалиста сводит на нет все победоносные рапорты о высоких достижениях и призывы к внедрению самых современных финтехнологий. Да и зачем о них говорить, когда где-то завалялись целых 10 млрд манатов, которые в умелых руках могут оживить не только банковскую систему, но и всю экономику страны.

Правда, речь идет не о наличных деньгах – им заваляться не дали бы. Нуриев имеет в виду активы финансового сектора, которые по непонятным причинам выведены из оборота и вместо ожидаемых доходов приносят одну убыль и множество головной боли. И он прямо указывает причину, по которой это происходит - сегодняшняя система аукционов неэффективна». Правда, о каком конкретно аукционе идет речь, он не говорит. И тут читатель, наверное, вспомнит, сколько статей этой теме посвятил haqqin.az, какие конкретные факты, граничащие с отрытой преступностью, мы приводили.

Сколько до смешного неправдоподобных данных приводил только haqqin.az? Достаточно вспомнить эпопею судебных процессов по делу предпринимателя Хафиза Мамедова, известного в деловых кругах как Хафка. Мало того что его откровенно кинули партнеры, так наши суды решили его доконать окончательно. С его закрытым одним из первых банков Bank of Azerbaijan уже который год не могут разобраться ни следствие, ни суд, ни контролирующие финорганы. Вернее, все они в один голос утверждают присвоение Мамедовым сотен миллионов манатов, но не могут ответить предпринимателю на его простой вопрос: зачем это ему было нужно, если он сам привлек в Азербайджан более 1,5 млрд манатов из-за рубежа. Действительно, зачем красть свои деньги?

Но неработающие активы в размере 10 млрд манатов находятся на балансе не только закрытых банков, но и действующих, в том числе это переданные в управление в ЗАО «Аграркредит» активы Международного банка Азербайджана. Часть этих активов впоследствии передали другим структурам, часть до сих пор остается в «Аграркредите». И вокруг них развернута такая «активная и прозрачная деятельность», что их даже банкиры называют неработающими активами.

Да что там говорить, примеров подобных у нас много. Но это вовсе не означает, что мы выступаем против внедрения передовых технологий. Нет, все передовое мы приветствуем и сами пропагандируем. Просто какое-то ощущение неприятное оставляет.

Получается как в давнем анекдоте, когда рядовой колхозник прерывает столичного лектора-ученого, рассказывающего сельчанам о космических полетах. Мол, это все понятно, а вот скажи, как повидло в карамель попадает? И теперь так и хочется задать вопрос нашим банкирам и финансистам: когда же вы эти 10 млрд манатов задействуете?