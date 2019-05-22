Адиль Ширинов стал гендиректором УАЗ

Глава совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает Интерфакс.

По данным информагентства, новое назначение выполнено в рамках развития и углубления сотрудничества между Ford и Sollers. Покинувший пост гендиректора УАЗа Швецов, комментируя назначение, назвал Ширинова одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России.

«Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода», — передает слова Швецова Интерфакс.

В компании также напомнили, что в последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers, «направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка». «Он внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России", - добавили в Ford Sollers.

Ford Sollers планирует сохранить дилерскую сеть в регионах России и продолжить сотрудничество с американской маркой Ford.