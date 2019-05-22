Названы самые дорогие бренды в мире

Согласно информации, это на 12% больше, чем в 2018-м.

Первые пять строчек рейтинга принадлежат технологическим компаниям. На втором месте расположился Google, его оценивают в $167,7 млн (на 27% больше, чем в 2018 году), на третьем — Microsoft с $125,3 млн (рост по сравнению с прошлым годом — 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($97 млн) и Facebook ($88,9 млн).

В десятку самых дорогих брендов, не связанных с технологиями, вошли Coca-Cola (шестое место — $59,2 млн), Disney (восьмое место — $52,2 млн), Toyota (девятое — $44,6 млн), McDonald's (десятое — $43,8 млн). В этом году до $15,5 млн повысилась стоимость Netflix (рост — 34% по сравнению с 2018 годом), несмотря на то что в общем рейтинге бренд занял 38-е место.

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes. В 2018 году второе и третье места в таком же порядке, как в 2019-м, заняли Google и Microsoft. Facebook был на четвертой строчке, а Amazon — на пятой.