Что скрывалось за визитом Зарифа в США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в США несколько недель назад провел встречу за обедом с членом Демократической партии, сенатором от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Факт встречи с иранским министром в офисе Файнстайн подтвердили, уточнив при этом, что обед "был организован по соглашению с Госдепартаментом".

"Офис в преддверии этого мероприятия контактировал с Госдепом, чтобы сообщить ему о факте встречи и предоставлять информацию об активности между США и Ираном", - отметили в офисе сенатора, в то же время не сообщая других деталей встречи.

В Госдепе заявили Politico, что не просили сенатора Файнстайн встречаться с Зарифом.