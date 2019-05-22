В азербайджанской армии проведен этап широкомасштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой в ночное время, во время которого войска выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время, нанесению ему контрударов по различным направлениям, с последующим переходом в наступление наших войск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

На различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет.