Скрипаль вышел на связь: «У меня все нормально»

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля - Викторию.

По ее словам, дядя звонил ей дважды. Первый раз - после того как на Викторию и ее мужа напали в ходе конфликта в товариществе собственников жилья. Второй раз - чтобы поздравить с Днем победы.

"Привет, Викуль. Это дядя Сережа... С праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела... У меня все нормально - у нас, у Юлечки тоже...".

На прошлой неделе Виктория Скрипаль заявила, что, по ее сведениям, Сергей и Юлия Скрипаль живы и здоровы, но не поддерживают контакты с родственниками в России.