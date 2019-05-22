Расим Агаев, Лондон 17:18

Об этом как о начале политических похорон Терезы Мэй говорят уже не только в правительственных кулуарах английской столицы, но и в ресторанах, пабах, на прогулочных катерах. Иногда кажется, что британцы ложатся спать и встают с думой о главном национальном раздражителе – Brexit. И тема эта – общегосударственного значения - обсуждается вовсе не втихомолку, а во весь голос и к тому же с нескрываемым злорадством.

Ставка на закон 1922 года! То было главной ошибкой завершающей трехлетнюю годовщину своего премьерства Мэй. А ведь еще совсем недавно – где-то в январе, когда прозвучал первый тревожный сигнал, - многие аналитики, и не только в одной Великобритании, с улыбкой отмахивались, мол, обойдется, для Терезы такое не впервой. Тогда в британском парламенте прошло голосование о вотуме недоверия премьер-министру. Сенсация заключалась не только в том, что под вопросом оказалось будущее Терезы Мэй. Общественность была поражена тем, что премьер-министру удалось удержаться у власти с перевесом всего в 19 голосов. За отставку правительства консерваторов проголосовали 305 консерваторов. Причиной для голосования о вотуме недоверия, которое прошло в парламенте, стал провал сделки по Brexit. Ошибка же премьера заключалась в том, что она понадеялась на закон от 1922 года, согласно которому в случае, если премьеру удастся избежать вотума недоверия, в течение года парламент не может прибегать к повторному голосованию в отношении главы правительства. Члены парламента с того январского дня демонстративно игнорируют это главное требование собственного закона. Это обстоятельство и по сию пору лежит в основе политического кризиса в Великобритании.

Парламентарии согласны с тем, что закон необратим. Но дело в том, говорят они, что причина их бунта против действующего премьера – брексит. Говоря проще, они не просто против Терезы Мэй, а против каждого в Великобритании, кто потенциально может противиться брекситу – британскому выходу из европейского содружества! А это то, чего добиваются противники Мэй. Но ведь помимо парламентского мнения существует еще точка зрения на общенациональную проблему английских граждан? Все верно. В конце марта был поднят вопрос о проведении дополнительного референдума, на котором граждане смогли бы выразить свое мнение по поводу сохранения Великобританией членства в таможенном союзе европейской зоны. К сожалению, ни средств, ни времени у страны для очередного референдума нет, торжествующе заявляют противники Терезы Мэй. И это, увы, горькая правда. Горькая потому, что она помогает парламентариям применить крайние меры, а именно – предъявить вотум недоверия главе правительства. Последнее заседание парламента в минувшую среду премьер-министр покинула Вестминстерский дворец вне себя от гнева, в отчаянье громко хлопнув дверью – в прямом и переносном смысле этого слова. Журналисты, отслеживающие с некоторых пор каждый шаг премьер-министра, рассказывают, что она прямиком направилась к себе домой, который не покидала до следующего утра. Что в закрытых конвертах? Джейкоб Рисмон, член парламента, председатель Комиссии по европейским исследованиям в ходе дискуссии по ТВ в среду заявил, что свое мнение он и его коллеги о правительственном кризисе изложили в отдельных заявлениях и представят на общее обозрение в пятницу. Если до того премьер-министр не даст ясного и четкого решения относительно их требования о немедленной отставке, то вотум недоверия становится неизбежным. Тут и пошло гулять по эфиру сообщение о первой отставке: сложила свои полномочия Андреа Ледсам – лидер палаты общин.

Оставалось только воскликнуть по-русски: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Последнюю точку в истории о конце незабываемой эпохи Терезы Мэй поставил поздно вечером все тот же Джейкоб Рисмон: “Она умудрилась лишить себя не только моей поддержки, но и окончательно рассорилась с левым крылом парламента…” Верно сказано: предают только друзья. Но это тема для споров в Гайд-парке. Парламентарии же заняты уже формированием нового правительства. Прогнозируется рассмотрение кандидатур девяти известных политиков. Вновь всплыл Борис Джонсон… Битва за освобождающиеся места предстоит не простая. На это указал Алистер Кэмбел, бывший советник Тони Блэра: “В истории Британии такой ужасающий кризис трудно припомнить: в состоянии раскола оказались все – и консерваторы, и либералы. В этом особенность политического момента. Если не принять адекватных эффективных мер – кризис перекинется на улицы, в парки, в наши дома. То есть страна оказалась перед угрозой надвигающегося кризиса общенационального масштаба. Это слишком напоминает ситуацию 30-х годов, чтобы оставаться просто наблюдателем”. И здесь, как всегда, на экранах возник небезызвестный Найджел Фарадж. ”Мы не можем игнорировать уроки истории”, - заявил главарь английских нацистов. Разумеется, в Англии вряд ли в обозримом будущем наступит период, когда воцарится безвременье, когда нацисты открыто предъявят свои права на власть. Фараджа и его соратников всерьез мало кто воспринимает. Речь идет о партии, набирающей силу в результате бессилия государства и общества в целом.