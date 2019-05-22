Армянские войска хотели открыть огонь по министру обороны Азербайджана? срочно, заявление Минобороны Азербайджана
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с сенсационным заявлением. Как сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на А.Григоряна, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе посещения прифронтовой зоны оказался под наблюдением армянских Вооруженных сил.
Выступая перед журналистами, Армен Григорян заявил, что якобы после этого Закир Гасанов покинул передовую, где прошел флешмоб «Дойдем до Шуши». По словам А.Григоряна, азербайджанский министр уехал с линии соприкосновения после того, как выяснилось, что он под наблюдением армянской армии.
В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали haqqin.az высказывания секретаря Совета безопасности Армении А.Григоряна.
«Высказывания секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна чушь и глупость, они выглядят смехотворно и свидетельствуют о его дилетантстве в военном деле.
Как оккупированные территории Азербайджана, так и территория всей Армении целиком и полностью находятся под наблюдением подразделений Азербайджанской армии», - цитирует haqqin.az пресс-службу главного военного ведомства Азербайджана.