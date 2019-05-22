Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с сенсационным заявлением. Как сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на А.Григоряна, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе посещения прифронтовой зоны оказался под наблюдением армянских Вооруженных сил.

Выступая перед журналистами, Армен Григорян заявил, что якобы после этого Закир Гасанов покинул передовую, где прошел флешмоб «Дойдем до Шуши». По словам А.Григоряна, азербайджанский министр уехал с линии соприкосновения после того, как выяснилось, что он под наблюдением армянской армии.