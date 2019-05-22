Саудовская Аравия отказалась добывать российский газ

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отказалась участвовать в совместном с российским «Новатэком» проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ-2», пишет газета «Ведомости».

Согласно информации, Saudi Aramco отказалась от вхождения в капитал проекта из-за невыгодных условий, предложенных «Новатэком», и перспектив наложения западных санкций из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

Согласно еще одной версии, «Новатэк» предпочел сотрудничать с китайскими компаниями CNODC и CNOOC — каждая из них получила по 10 процентов в проекте, соответствующее соглашение было подписано в конце апреля.

Еще 10 процентов достанутся французской Total, договоренность с которой была достигнута в прошлом году.

Таким образом, Saudi Aramco могла претендовать лишь на 10 процентов совместного предприятия, поскольку изначально «Новатэк» объявлял, что готов продать иностранцам суммарно не более 40 процентов в проекте.

Накануне также стало известно, что Saudi Aramco договорилась с американской Sempra Energy о поставках СПГ (сжиженного природного газа) и получит долю в проекте развития терминала Port Arthur в штате Техас.