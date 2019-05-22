Освободивший Кочаряна судья опасается за свою жизнь
Полиция Армении обеспечивает безопасность судьи Давида Григоряна, вынесшего решение об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Роберта Кочаряна и освобождении его из-под стражи, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Эдгара Джанояна.
"На основании письма, полученного из Судебного департамента, полиция обеспечивает безопасность Давида Григоряна порядком, установленным в соответствии с законом", - сказал Джаноян.
18 мая суд первой инстанции освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Судья Давид Григорян также приостановил производство по делу 1 марта, по которому проходят Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, и направил его в Конституционный суд.