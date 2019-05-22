Граждане Молдовы ограбили турецкого олигарха
В Эскишехире, что на северо-западе Турции, известный олигарх был ограблен в собственном доме. Спустя четыре дня на турецко-болгарской границе были задержаны граждане Молдовы, подозреваемые в совершении преступления, пишет издание Rusturkey.
Согласно информации, в ночь на 18 мая в своем особняке были взяты в заложники и избиты президент известной турецкой компании Sarar grup Джемалеттин Сарар и его супруга. После продолжительных пыток преступники в масках забрали ценности и скрылись.
Прокуратура Эскишехира создала специальное подразделение для проведения расследования. В результате следствия было установлено, что преступники проникли на территорию виллы через поврежденную заранее металлическую сетку садового ограждения. Отпечатки пальцев совпали с данными гражданки Молдовы Лилии Драгусан, работавшей в 2014 году гувернанткой в семье Сарар.
Вскоре подозреваемая Драгусан была задержана в своем доме. На основании ее показаний полиция предоставила данные об остальных подозреваемых Интерполу.
Объявленных в международный розыск грабителей задержали на болгарско-турецкой границе пограничники Болгарии.