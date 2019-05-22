Граждане Молдовы ограбили турецкого олигарха

В Эскишехире, что на северо-западе Турции, известный олигарх был ограблен в собственном доме. Спустя четыре дня на турецко-болгарской границе были задержаны граждане Молдовы, подозреваемые в совершении преступления, пишет издание Rusturkey.

Согласно информации, в ночь на 18 мая в своем особняке были взяты в заложники и избиты президент известной турецкой компании Sarar grup Джемалеттин Сарар и его супруга. После продолжительных пыток преступники в масках забрали ценности и скрылись.