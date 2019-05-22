Благодаря государственным программам социально-экономического развитию регионов, подписанным президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стремительно развивается и обогащается экономическими ресурсами. Глава государства уделяет особое внимание развитию промышленного сектора и крупных промышленных предприятий, действующих не только в столице, но и в регионах страны.

Предприятие начало функционировать с 2013 года, и уже в 2014 году с вводом в эксплуатацию линий по производству клинкера смогло доказать, что занимает особое место в промышленности Азербайджана. И с каждым днем завод наращивает мощности.

Непривычно для промышленного предприятия хорошо благоустроенная территория завода является наглядным примером внимания и заботы, которые руководство завода уделяет условиям работы на нем. Здесь сделано все, чтобы персонал трудился спокойно и с высокой производительностью.

В частности, на территории завода действует общежитие из 56 комнат, столовая на 250 человек, административное здание, состоящее из 69 комнат. Кроме того, созданы особые инфраструктурные объекты для отдыха персонала.