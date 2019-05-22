Газахский цементный завод – пример промышленного развития в Азербайджане Фото
Благодаря государственным программам социально-экономического развитию регионов, подписанным президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стремительно развивается и обогащается экономическими ресурсами. Глава государства уделяет особое внимание развитию промышленного сектора и крупных промышленных предприятий, действующих не только в столице, но и в регионах страны.
Азербайджан является страной, которая реализуют самые крупные инвестиционные проекты в регионе. Одним из таких проектов является Газахский цементный завод.
Предприятие начало функционировать с 2013 года, и уже в 2014 году с вводом в эксплуатацию линий по производству клинкера смогло доказать, что занимает особое место в промышленности Азербайджана. И с каждым днем завод наращивает мощности.
Непривычно для промышленного предприятия хорошо благоустроенная территория завода является наглядным примером внимания и заботы, которые руководство завода уделяет условиям работы на нем. Здесь сделано все, чтобы персонал трудился спокойно и с высокой производительностью.
В частности, на территории завода действует общежитие из 56 комнат, столовая на 250 человек, административное здание, состоящее из 69 комнат. Кроме того, созданы особые инфраструктурные объекты для отдыха персонала.
На заводе уделяют особое внимание безопасным условиям труда и защите трудовых прав работников. В целом, благодаря зеленым насаждениям, предприятие напоминает парковый комплекс и радует глаз как работников, так и гостей.
Приоритетом деятельности Газахского цементного завода является то, чтобы Азербайджан всегда был на передовых позициях как в промышленности, так и в инфраструктуре.