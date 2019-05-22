Азербайджан отбил все атаки Баку готов к финалу
Вокруг предстоящего финального матча Евролиги в Баку развернулась самая настоящая пропагандистская война. Растиражированная британскими СМИ информация о том, что «Арсенал» смог продать лишь чуть больше половины выделенных ему билетов на финал Лиги Европы в Баку, показывает всю комичность требований лондонского клуба, звучавших в последние дни.
«Мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» не больше 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек, - говорилось в официальном заявлении клуба недельной давности. - У нас 45 тысяч обладателей абонементов. Огромное количество болельщиков пропустят финал».
То есть еще несколько дней назад «Арсенал» жаловался на малое количество предоставленных ему билетов и требовал больше. Тогда УЕФА и АФФА заявили, что готовы предоставить «канонирам» до 10 тысяч билетов. А сегодня сообщается, что «Арсенал» смог продать лишь 3500 квитков, то есть даже с первоначальной квотой не справился. По сообщениям английских СМИ, дошло до того, что в лондонском клубе начали даже обзванивать своих болельщиков и предлагать им купить билеты на финал. Но это не особенно помогло.
«Арсенал» постоянно упоминает «транспортные ограничения», а Азербайджан отвечает, что никаких препятствий для прибытия английских фанатов в Баку не существует. Международный аэропорт Гейдар Алиев способен принять 10 тысяч пассажиров в час и не откажет ни одному чартерному рейсу с болельщиками.
Да, если вы не купили авиабилет заранее (а ведь можно делать бронь с опцией дальнейшей отмены), то сейчас прилететь в Баку стоит дорого. А разве билеты в Мадрид, где 1 июня состоится финал Лиги чемпионов между двумя другими английскими клубами – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», не повысились резко в цене? Конечно, повысились, как и цены на жилье. Это нормально для города, который ожидает наплыва большого числа фанатов.
И здесь нельзя не согласиться с выдающимся советским и украинским футболистом Олегом Блохиным, который сказал накануне haqqin.az: «Англичане, добирайтесь до Баку как хотите, это ваши проблемы!».
«Арсенал» и британские СМИ часто поднимали и визовый вопрос. Якобы визу в Азербайджан сложно получить. Полная чушь! Во-первых, есть распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому любой иностранец, имеющий при себе билет на матч, либо документ, подтверждающий приобретение билета, с 15 мая по 1 июня может получить визу для прилета в Баку. Это будет стоить 26 долларов.
Можно и заранее подать на визу, воспользовавшись порталом ASAN Visa. В таком случае стать обладателем электронной визы можно за три рабочих дня, а стоить она будет 23 доллара.
Кстати, знают ли англичане о стоимости британской визы для граждан Азербайджана и за сколько дней они ее могут получить? За три недели, заплатив 128 долларов! Это так, к слову.
Еще раз хочется напомнить всем тем, кто недоволен проведением финала Лиги Европы в Баку: УЕФА принял решение об этом в сентябре 2017 года. Баку в честной конкурентной борьбе выиграл это право у Севильи и Стамбула. Тогда и представить было невозможно, что в финале сыграют сразу два английских клуба, причем оба из Лондона.
Азербайджан уже не впервые сталкивается с необоснованной критикой и давлением западного сообщества. Мы встречали подобного типа публикации и перед проведением в Баку конкурса «Евровидение», и перед стартом Европейских игр и первой бакинской гонки «Формулы-1». На этот раз маховик антиазербайджанской пропаганды раскрутили английская пресса и «Арсенал», который то ли попал под влияние Мхитаряна и его армянских покровителей, то ли просто решил выставить себя жертвой перед УЕФА, чтобы выторговать себе какие-то преференции. Не случайно управляющий директор «Арсенала» заявил, что «мы еще поговорим с УЕФА после финала».
Но Азербайджан это не должно беспокоить и особо тревожить. Мы выполнили все свои обязательства и четко отвечали по каждому пункту: Мхитарян, аэропорт, визы…
Правда, далеко не всем хотелось услышать такой ответ азербайджанской стороны. Некоторые пытались не замечать многочисленных заявлений, которые полностью разрушали пазл обвинений, наспех собранный против Азербайджана.
Но вам все равно придется считаться с Баку и завистливо поглядывать, как Азербайджан на самом высоком уровне проводит финал Лиги Европы и дарит футбольный праздник тысячам болельщиков, которые приедут в Баку, и десяткам миллионов, которые увидят игру по телевидению…