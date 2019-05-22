Натик Гусейнзаде, отдел спорта 18:33

Вокруг предстоящего финального матча Евролиги в Баку развернулась самая настоящая пропагандистская война. Растиражированная британскими СМИ информация о том, что «Арсенал» смог продать лишь чуть больше половины выделенных ему билетов на финал Лиги Европы в Баку, показывает всю комичность требований лондонского клуба, звучавших в последние дни.

«Мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» не больше 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек, - говорилось в официальном заявлении клуба недельной давности. - У нас 45 тысяч обладателей абонементов. Огромное количество болельщиков пропустят финал». То есть еще несколько дней назад «Арсенал» жаловался на малое количество предоставленных ему билетов и требовал больше. Тогда УЕФА и АФФА заявили, что готовы предоставить «канонирам» до 10 тысяч билетов. А сегодня сообщается, что «Арсенал» смог продать лишь 3500 квитков, то есть даже с первоначальной квотой не справился. По сообщениям английских СМИ, дошло до того, что в лондонском клубе начали даже обзванивать своих болельщиков и предлагать им купить билеты на финал. Но это не особенно помогло. «Арсенал» постоянно упоминает «транспортные ограничения», а Азербайджан отвечает, что никаких препятствий для прибытия английских фанатов в Баку не существует. Международный аэропорт Гейдар Алиев способен принять 10 тысяч пассажиров в час и не откажет ни одному чартерному рейсу с болельщиками.

Да, если вы не купили авиабилет заранее (а ведь можно делать бронь с опцией дальнейшей отмены), то сейчас прилететь в Баку стоит дорого. А разве билеты в Мадрид, где 1 июня состоится финал Лиги чемпионов между двумя другими английскими клубами – «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», не повысились резко в цене? Конечно, повысились, как и цены на жилье. Это нормально для города, который ожидает наплыва большого числа фанатов. И здесь нельзя не согласиться с выдающимся советским и украинским футболистом Олегом Блохиным, который сказал накануне haqqin.az: «Англичане, добирайтесь до Баку как хотите, это ваши проблемы!». «Арсенал» и британские СМИ часто поднимали и визовый вопрос. Якобы визу в Азербайджан сложно получить. Полная чушь! Во-первых, есть распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому любой иностранец, имеющий при себе билет на матч, либо документ, подтверждающий приобретение билета, с 15 мая по 1 июня может получить визу для прилета в Баку. Это будет стоить 26 долларов. Можно и заранее подать на визу, воспользовавшись порталом ASAN Visa. В таком случае стать обладателем электронной визы можно за три рабочих дня, а стоить она будет 23 доллара. Кстати, знают ли англичане о стоимости британской визы для граждан Азербайджана и за сколько дней они ее могут получить? За три недели, заплатив 128 долларов! Это так, к слову.