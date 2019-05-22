Бывшему российскому министру продлили срок ареста

Басманный суд Москвы в четверг продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля", - огласила постановление судья Евгения Николаева.

Суд в постановлении отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям. "Находясь на свободе, Абызов может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей", - мотивировала судья отказ в освобождении Абызова под домашний арест, о чем просила защита.

Суд также признал эффективные действия следствия по сбору улик, но одновременно пришел к выводу, что этот процесс не завершен и является длительным и сложным. Защита Абызова после оглашения постановления заявила о несогласии и намерении подать жалобу в Мосгорсуд.