Английский диджей на английском финале в Баку

На церемонию открытия финала Лиги Европы в Баку приглашен гость из Великобритании.

Своими композициями болельщиков, которые соберутся на Бакинском Олимпийском стадионе и будут смотреть матч по телевизору, порадует английский диджей, композитор и ремиксер Джонас Блу.

Он завоевал мировую популярность своим ремиксом к композиции Трейси Чепмен Fast Car, которая в различных стриминг-сервисах была прослушана более 7,5 миллиарда раз, а по продажам сингл достиг 40 миллионов.

Финал Лиги Европы, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси», состоится 29 мая. Матч начнется в 23:00.