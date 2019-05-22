Английский диджей на английском финале в Баку
На церемонию открытия финала Лиги Европы в Баку приглашен гость из Великобритании.
Своими композициями болельщиков, которые соберутся на Бакинском Олимпийском стадионе и будут смотреть матч по телевизору, порадует английский диджей, композитор и ремиксер Джонас Блу.
Он завоевал мировую популярность своим ремиксом к композиции Трейси Чепмен Fast Car, которая в различных стриминг-сервисах была прослушана более 7,5 миллиарда раз, а по продажам сингл достиг 40 миллионов.
Финал Лиги Европы, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси», состоится 29 мая. Матч начнется в 23:00.