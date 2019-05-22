В Саудовской Аравии над аэропортом сбили беспилотник со взрывчаткой

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник со взрывчаткой, которым йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пытались атаковать аэропорт в городе Наджран, сообщил на брифинге официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики, передает РИА Новости.

В мае открылся аэропорт в саудовском городе Наджран спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

"Террористическая группировка хуситов пыталась нанести удар по региональному аэропорту в Наджране, который ежедневно используют тысячи гражданских лиц, с помощью беспилотника со взрывчаткой "Масира", сбитый сегодня днем силами ПВО королевства", - сказал аль-Малики. Его пресс-конференцию показал телеканал "Аль-Арабия".

Он обвинил правящих на севере Йемена хуситов в нападении на гражданские объекты в королевстве и нарушении международного гуманитарного права, которое требует соблюдать иммунитет в отношении гражданских объектов.