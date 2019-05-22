В то же время продолжаются испытания отечественного прототипа электромагнитного оружия, разработанного инженерами ROKETSAN и предназначенного для уничтожения дронов и самодельных взрывных устройств, используемых террористами.

Система наземного электромагнитного оружия Alka была впервые представлена на 14-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF-2019) в Стамбуле.

Компания также продемонстрировала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия.