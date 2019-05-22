Испытания электромагнитного оружия в Турции фото
Турецкая оборонная компания ROKETSAN продолжает разрабатывать инновационные оружейные системы, сообщает «Анадолу».
В то же время продолжаются испытания отечественного прототипа электромагнитного оружия, разработанного инженерами ROKETSAN и предназначенного для уничтожения дронов и самодельных взрывных устройств, используемых террористами.
Система наземного электромагнитного оружия Alka была впервые представлена на 14-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF-2019) в Стамбуле.
Компания также продемонстрировала видео испытаний отечественного прототипа электромагнитного оружия.
Успешные испытания электромагнитного оружия Alka состоялись и во время визита главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира на завод компании ROKETSAN.
В ходе испытаний электромагнитное оружие Alka успешно поразило дроны с вращающимся и фиксированным крылом.
Alka способна направлять электромагнитную энергию и энергию лазера в определенную область.
Направленный электромагнитный импульс выводит из строя один или несколько дронов. Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты.