УЕФА предупредил «Арсенал»: «Никаких протестов в Баку!»

Европейский футбольный союз (УЕФА) предупредил «Арсенал» о том, что лондонский клуб столкнется с негативной реакцией, если его болельщики решат провести на финале Лиги Европы в Баку акции против УЕФА, сообщает haqqin.az со ссылкой на Mirror.

У УЕФА есть опасения, что болельщики «Арсенала», недовольные отсутствием на матче Генриха Мхитаряна, могут открыть в Баку баннеры против Европейского футбольного союза. В связи с этим чиновники УЕФА будут пристально следить за фанатами «канониров» и фиксировать любые формы протеста, чтобы принять меры против клуба.

Как известно, Мхитарян отказался ехать в Баку, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ему Азербайджаном.

Ранее одна из фан-групп «Арсенала» предложила сделать маски с изображением Мхитаряна и раздать их всем болельщикам клуба, которые поедут в Баку, чтобы те надели их во время матча. Они предложили провести флешмоб с 7-й по 77-ю минуту финальной игры, так как армянин играет в «Арсенале» под 7-м номером.