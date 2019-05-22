Ильхам Алиев принял участие в ифтаре фото
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции, сообщает АзерТадж.
Согласно информации, в церемонии ифтара принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.
Выступивший на церемонии шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за принятие приглашения на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, являющегося вершиной одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.
На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.