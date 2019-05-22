Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан дал ифтар в своей резиденции, сообщает АзерТадж.

Согласно информации, в церемонии ифтара принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.

Выступивший на церемонии шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за принятие приглашения на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, являющегося вершиной одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.

На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.