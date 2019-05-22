Женщина пыталась покончить с собой на Бакинском бульваре
Сегодня вечером на территории Приморского национального парка молодая женщина бросилась в море, пытаясь покончить с собой, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Факт попытки суицида подтвердил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. По его словам, в 20:28 на бульвар была вызвана бригада скорой помощи. У женщины, чья личностьпока не установлена, диагностировано удушение. Она в тяжелом состоянии была доставлена в Клинический медицинский центр.