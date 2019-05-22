В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, при поддержке Фонда Гейдара Алиева была организована развлекательная программа для детей, лишенных родительской опеки.

Юные зрители посмотрели французский анимационный фильм "Маугли Дикой Планеты" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

На мероприятии присутствовали около 270-ти детей и подростков из детских домов и школ-интернатов.

Краткое описание мультфильма: Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.