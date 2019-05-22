Миру предрекли затяжную торговую войну

После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Теперь специалисты оценивают вероятность повышения пошлин до конца года в 65 процентов, причем ожидается, что произойдет это уже в третьем квартале 2019 года.

Экономисты Nomura отмечают, что за последние две недели США и Китай сменили курс, при котором наметился прогресс в достижении хоть и ограниченного, но соглашения. Специалисты считают, что страны не смогут вернуться к тем взаимоотношениям, которые были в конце апреля.

Конфликт США и Китая распространился также и на сферу технологий. Так, акции компании, специализирующейся на распознавании голоса, Iflytek упали после новости о том, что она входит в список китайских компаний, которые могут столкнуться с американскими ограничениями. Компании Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology, занимающиеся видеонаблюдением, также пострадали после попадания в этот список.

Экономисты Goldman Sachs опасаются, что если в ближайшие недели не произойдет положительных сдвигов в отношениях двух стран, то введение новых тарифов может стать их основной стратегией поведения. Хотя эксперты инвестиционного банка все еще считают достижение соглашения более вероятным.

Пошлины могут негативно сказаться на индексе личных расходов потребителей (PCE), являющимся базовым индексом цен. По оценкам, рост составит 0,6 процентного пункта вдобавок к уже произошедшему увеличению на 0,2 процентного пункта. В итоге противоборство США и Китая может обернуться для США снижением ВВП на 0,5 процента, а для Китая — падением валового внутреннего продукта на 0,8 процента за три года.

Специалисты JPMorgan ожидают, что включительно до 2020 года введенные пошлины будут сохранены. Кроме того, введение 25-процентных тарифов на оставшиеся товары на 300 миллиардов долларов, которые Китай импортирует во второй половине 2019 года, приведет к падению юаня на семь денежных единиц за доллар.