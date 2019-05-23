Виктории Нуланд отказали в российской визе

МИД РФ объяснил, почему отказал бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе, передает РИА Новости.

В дипведомстве рассказали, что экс-чиновник находится в черных списках, которые были введены в качестве ответа на американские ограничения.

Согласно информации, Нуланд запросила визу для визита на закрытую международную конференцию, организованную Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20–21 мая.

Позднее гендиректор РСМД Андрей Кортунов рассказал, что МИД порекомендовал совету не рассчитывать на участие Нуланд в конференции, так как ей будет отказано в визе.