В Турции уничтожен особо опасный террорист фото
Силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации ПКК Ферхата Акгюна, говорится в сообщении МВД республики.
Согласно информации, в ходе спецоперации, проведенной в провинции Элязыг, помимо Акгюна был уничтожен еще один боевик.
Акгюн числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции.
За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир.
Ферхат Акгюн был известен под кодовым прозвищем «Сореж Татван».