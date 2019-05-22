США пригрозили пошлинами манипулирующим валютой странам

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.

«Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — пообещал американский министр.

Новые правила одним из первых может почувствовать на себе Китай, который США не раз призывали к выравниванию курса юаня. Помимо Китая под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария, отмечает агентство.

Все они были включены в «контрольный список» Минфина США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка. В начале мая Bloomberg сообщал, что в этом списке может оказаться и Россия.

В середине апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Россию за то, что они «играют в игру с девальвацией валют».

В министерстве объяснили, что намерены определить критерии недооценки национальной валюты той или иной страной. Какими именно будут эти критерии, неизвестно.