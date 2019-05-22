Нефть приходит в себя после обвала накануне

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро пятницы подорожали на $0,8 (1,18%) - до $68,56 за баррель. Накануне их цена рухнула на $3,23 (4,55%), составив $67,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,69 (1,19%) - до $58,60 за баррель. Вчера WTI упала в цене на $3,51 (5,71%) - до $57,91 за баррель.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть.

"Настроение на рынке становится все более пессимистичным из-за ухудшающегося американо-китайского конфликта", - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами, по словам которого, на следующей неделе перспективы восстановления цен на нефть невелики.