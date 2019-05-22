Накануне делегация, возглавляемая вице-президентом Российской академии наук, директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ академиком Талией Хабриевой провела встречу с руководством и сотрудниками Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана.

В состав делегации также вошли директор института правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор Рашад Курбанов, и.о. заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Юлия Кашеварова, и.о. заведующего отделом международного сотрудничества Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Асия Белялова.

Во время встречи академик Талия Хабриева и директор Института права и прав человека, профессор Айтен Мустафазаде обсудили ряд наиболее актуальных вопросов современного права в таких сферах, как защита прав и свобод человека, развитие конституционного права и демократических институтов, совершенствование законодательства на основе новых вызовов (терроризм, киберпреступность, коррупция, защита личных данных, экология, государственная безопасность), координация международного и национального законодательства и др., возможные пути взаимодействия и подписали Соглашение о сотрудничестве между возглавляемыми ими институтами.

Талия Ярулловна Хабриева — директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заместитель президента Российской академии наук, член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, академик РАН, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, представитель Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии).

С 1996-го года начала работать в Институте государства и права Российской академии наук. В 1996—2002 годах — ведущий исследователь, заведующая сектором теории конституционного права, заместитель руководителя Центра публичного права Института государства и права РАН. Талия Хабриева в 1997 году в Институте государства и права РАН защитила докторскую диссертацию «Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика». С того же года является профессором Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России.

В 1998—2001 годах находилась на государственной службе в должности статс-секретаря — заместителя Министра по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. Также, она является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. С 2001 года по сегодняшний день — директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. В целом, Талия Хабриева является автором свыше 300 научных работ.

Академик Талия Хабриева является автором предисловия к книге в трех томах "Судебные системы Европы и Евразии: научно-энциклопедическое издание", подготовленной под редакцией и в соавторстве с доктором юридических наук, профессором Рашадом Курбановым и доктором юридических наук Рамином Гурбановым.